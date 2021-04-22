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Dünya

İsrail Savunma Bakanı, Suriye'den atılan füzeyi engelleme girişiminin başarısız olduğunu söyledi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Suriye'den sabah erken saatlerde atılan ve ülkenin güneyine düşen füzenin İsrail'e ait hava savunma sistemleri tarafından engellenme girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Mustafa Deveci   | 22.04.2021
İsrail Savunma Bakanı, Suriye'den atılan füzeyi engelleme girişiminin başarısız olduğunu söyledi

Kudüs

Bakan Gantz, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Gantz, "Karadan havaya SA-5 füzesi atıldı ve bölgeyi geçti. Engelleme girişiminde bulunuldu ama başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı, İsrail ordusunun atılan füzenin neden engellenemediğini belirlemek için soruşturma başlattığını sözlerine ekledi.

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Suriye topraklarından atılan bir füzenin İsrail'in güneyinde Negev (Necef Çölü) bölgesine düştüğünü, bunun üzerine füzenin ateşlendiği batarya dahil olmak üzere Suriye'de birçok hedefin vurulduğunu duyurmuştu.


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