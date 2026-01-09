İsrail Savunma Bakanı Katz'dan "Suriye'de işgalin devam edeceği" mesajı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Cebel eş-Şeyh'teki (Hermon Dağı) İsrail işgalinin süreceğini, "sınırın iki tarafında da bir tehdidin varlığına izin vermeyeceklerini" söyledi.
Kudüs
Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki güvenlik politikasının aynı şekilde devam ettiğini belirtti.
İsrailli Bakan, Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Dağı'ndaki işgalin süreceğini ve Suriye topraklarındaki derin bir alanın "güvenlik bölgesi" olarak işgaline devam edileceğini kaydetti.
Tampon bölgenin "küresel cihat örgütleri, Filistinli silahlı unsurlar, İran'a bağlı gruplar" ile İsrail tarafındaki bölgeleri ayırmayı hedeflediğini savunan Katz, Suriye'deki Dürzi azınlığın koruyucusu olduklarını bu topluluğa zarar gelmesine izin vermeyeceklerini ileri sürdü.