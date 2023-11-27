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İsrail polisi, esir takası kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esir Nüfuz Hamad’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evinin etrafında konuşlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin açıklamalarda bulundu. –VTR-
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı "insani aradan" sonra Gazze Şeridi'nin tamamına saldıracaklarını söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının "daha şiddetli ve tüm bölge boyunca" olacağını söyledi.

Enes Canlı  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
İsrail Savunma Bakanı "insani aradan" sonra Gazze Şeridi'nin tamamına saldıracaklarını söyledi

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve saldırılarıyla yıkımı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret etti.

Çatışmalara verilen "insani ara" sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek." dedi.

Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bölgenin nüfus yoğunluğu en yüksek kuzeyi ve Gazze şehir merkezindeki Filistinlileri güneye göç etmeye zorlamıştı.

Birleşmiş Milletlere göre Gazze içinde yaklaşık 1,7 milyon Filistinli İsrail'in saldırıları karşısında yerlerinden edilmiş durumda ve büyük çoğunluğu da Gazze'nin güneyinde kalıyor.

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