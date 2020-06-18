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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Filistinlilerin yoğun olduğu bölgelerin ilhakına karşıyım

İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon hükümeti ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli nüfusunun yoğun olduğu bölgelerin "ilhakına" karşı olduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 18.06.2020
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Filistinlilerin yoğun olduğu bölgelerin ilhakına karşıyım

Kudüs

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı ve koalisyon hükümeti ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, bakanlık yetkilileriyle yaptığı basına kapalı toplantıda, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Başbakan Binyamin Netanyahu ile "ilhak" planı konusunda fikir ayrılıklarına sahip olduğu bilinen Gantz, "Sürtüşmeyi önlemek için, Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin ilhak edilmesini desteklemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gantz ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in Ürdün ile yaptığı barış anlaşmasını tehlikeye atabilecek ve ABD ile ilişkilere zarar verebilecek sorumsuz adımlardan kaçınacağına emin olduğunu sözlerine ekledi.

Netanyahu ile Gantz, aralarındaki "ilhak" planına ilişkin fikir ayrılıklarını gidermek için pazar ve pazartesi günü görüşmüştü.

Görüşmeye Meclis Başkanı Yariv Levin ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katılması dikkati çekmişti.

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