logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Enes, AA'ya "Gazze’den ayrılmayacağım" demişti

İsrail’in saldırısında yaşamını yitiren Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif, ölümünden önce Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Yaşananları aktarmak benim için bir emanettir. Gazze’den ayrılmayacağım.” demişti.

Ramzi Mahmud, Esat Fırat  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Enes, AA'ya "Gazze'den ayrılmayacağım" demişti

İstanbul

İsrail’in dün akşam Gazze’deki Şifa Hastanesi önünde hedef aldığı 6 gazeteciden biri olan Şerif, AA’ya aylar önce görüntülü mesaj aracılığıyla açıklama yapmıştı.

Mesajda, 28 yaşındaki Şerif, dünyaya gerçeği aktarma ve İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği soykırımın dehşetini ifşa etme kararlılığını vurguladı.

Defalarca soykırım ve zorla yerinden edilmeye maruz kalmasına rağmen Şerif, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ayrılmayı hiç düşünmediğini dile getirdi.

AA muhabiri, İsrail’in tehditleri ve kendisine yönelik "kışkırtma kampanyaları" nedeniyle Şerif’in bu mesajını, hedef alınma ihtimaline karşı kaydetmişti.

Şerif ve 5 meslektaşının öldürülmesiyle 7 Ekim 2023’te başlayan devam eden soykırımda İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısı 238’e yükseldi.

Gazze’de gazeteci olmak

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda, 3 Aralık 1996’da doğan Şerif, gazeteciliği “tehlikeyle iç içe bir meslek” şeklinde tanımlayarak "Gazeteci olmak, tehdit edilmek demektir. Eviniz hedef alınır, babanız şehit edilir. Gazze’de gazeteci olmak, her an tehlike altında olmak demektir." ifadelerini kullandı.

Salah ve Şam adında iki çocuk babası Şerif, “Gazze’de gazeteci olmak hem sizi hem ailenizi hedef haline getiriyor." dedi.

Mesajında Şerif, bunun en açık kanıtının, haber peşindeyken evinin hedef alınması ve babasının şehit edilmesi olduğunu ifade etti.

Öldürülen Filistinli gazeteci, "İşgalciler, beni çalışmaktan vazgeçirmek, güneye göç etmeye zorlamak için tehdit etti. Ama ben haberciliğe devam ettim. Babamı aldılar ama halkımın acılarını dünyaya anlatmayı bırakmadım." diye konuştu.

Batı medyasına eleştiri

Şerif, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda İsrail’in gerçeğin yayılmasını engelleme çabalarına rağmen çalışmaya devam ettiğini söyleyerek “Sınırlı imkânlara ve tehditlere rağmen gerçeği tüm dünyaya aktardık. Batı medyası, bizim aktardığımız gibi aktarmıyor, işgalin söylemine teslim oldular.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şerif, bazı ülkelerin Filistin halkını desteklediğini ancak pek çoğunun İsrail’in suçlarını görmezden geldiğini ve işgali meşrulaştırdığını vurguladı.

Şerif, Gazze’ye dair umutlarını ise “Hayalimiz, Gazze’nin savaştan önceki haline dönmesi hatta daha güzel olması. Yeniden inşa, kalkınma ve normal hayata dönüş. Güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir Gazze." sözleriyle dile getirdi.

“Gazze’den ancak Cennet’e giderim”

Soykırım ve yerinden edilmeye rağmen Gazze’nin kuzeyinde kalmakta ısrar ettiğini aktaran Şerif şunları söyledi:

“Gazze’den ayrılmayı bir an bile düşünmedim. Bu, boynumda bir emanettir. İşgalcilerin suçlarını dünyaya göstermek için buradayım. Evim hedef alınsa da, ailem kuşatma altında kalsa da Cibaliya’dan ayrılmadık, ayrılmayacağız.”

Şerif’in kendisine yönelik artan İsrail tehditlerine karşı bir arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmanın içeriği de sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Arkadaşının kendisine, “Gazze’den Katar’a git, kurtul!” yönündeki sözüne karşılık Şerif, “Gazze’den Cennet’e gitme dışında asla çıkmayacağım.” demişti.

