İsrail saldırılarının hedefi olan World Central Kitchen Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek sağlıyor
Açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunan Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken İsrail saldırılarının hedefi olan insani yardım kuruluşu World Central Kitchen, doğal afetlerden ve çatışmalardan etkilenen topluluklara gıda sağlıyor.
Ankara
Merkezi ABD'de bulunan World Central Kitchen (WCK), afet ve krizlerden etkilenenlere taze ve besleyici gıdalar sunuyor.
- İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları öldü
- ABD merkezli yardım kuruluşu, Gazze'de çalışanlarının İsrail ordusunca öldürülmesini "trajedi" olarak tanımladı
Faaliyetlerine başladığı 2010'dan bu yana başta kasırga, orman yangını, tsunami, deprem ve yanardağ patlaması gibi doğal afetler ile çatışma kaynaklı insani krizlerden etkilenen bölgelere sıcak yemek temin eden WCK, sağladığı insani yardımlar aracılığıyla, İsrail'in işgal ettiği topraklarından zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilerin yaralarını sarıyor.
İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK'nin, Gazze'deki yemek yardım çalışmalarına katılan ve aralarında Batı uyrukluların da bulunduğu 7 personeli hayatını kaybetmişti.
WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de çalışanlarının İsrail ordusunca öldürülmesine ilişkin, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
Gazze'de 60'tan fazla mutfağıyla her gün binlerce öğün yemek pişiriyor
Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu WCK, Gazze'nin güneyinde ve orta kesimlerindeki 68 farklı noktada bulunan mutfağıyla, yerinden edilmiş Filistinlilere her gün binlerce öğün yemek pişiriyor.
WCK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kuruluşun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, kara, hava ve deniz yoluyla ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım ulaştırdığı ve Gazze'deki halka yaklaşık 42 milyondan fazla öğün sıcak yemek pişirdiği kaydedildi.
Gazze'de başta çocuklar olmak üzere giderek daha fazla insanın açlıktan öldüğü ve durumun giderek kötüleştiği belirtilen açıklamada, WCK'nin, bölgedeki yerel ve uluslararası ortaklarıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırmak için çalıştığı vurgulandı.
Açıklamada, "Bunu yapmaya mecburuz çünkü Gazze'deki durum, 15 yıllık tarihimizde tanık olduğumuz en vahim durum." ifadesi kullanıldı.
İnsani yardımlar karadan, havadan ve denizden Gazze'ye ulaştırılıyor
Açıklamada, kara yoluyla Ürdün üzerinden geçirilen konvoylar ve Ürdün Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarla Gazze'ye 230 binden fazla gıda ulaştırıldığı belirtildi.
Mısır'da görevli personelin, insani yardımları taşıyan kamyonların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişini koordine ettiği kaydedilen açıklamada, kuruluşun, Gazze'de faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana gıda ve mutfak ekipmanı taşıyan 1700'ü aşkın kamyonu bölgeye ulaştırdığı aktarıldı.
Öte yandan, açıklamada, martta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işbirliğiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı üzerinden Gazze'ye yapılan ilk deniz sevkiyatında yaklaşık 200 ton pirinç, un ve protein taşındığı belirtildi.
Larnaka Limanı'ndan hareket eden ikinci insani yardım gemisi de dün Gazze sahiline ulaştı.
WCK, aynı zamanda, Haiti'de çeteler arası çatışmalardan etkilenenlere, savaştan etkilenen Ukrayna halkına ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.
WCK'nin kurucusu İspanyol şef Jose Andres: İsrail hükümetinin bu ayrımsız cinayetleri durdurulmalı
İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı sivil araçta bulunan ve saldırıda hayatını kaybeden 7 kişinin bağlı olduğu ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) Kurucusu İspanyol şef Jose Andres, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısında öldürülen 7 kişi için "yas tuttuklarını, kalplerinin yaralandığını" belirterek, "Bunlar insanlar...melekler...Ukrayna'da, Gazze'de, Türkiye'de, Fas'ta, Bahamalar'da, Endonezya'da birlikte görev yaptım. Onlar meçhul değiller… İsimsiz değiller." diye yazdı.
Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q— Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) April 1, 2024
Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail hükümetinin bu ayrımsız cinayetlerinin durdurulması gerekiyor." ifadesini kullanan Andres, şöyle devam etti:
"İsrail hükümetinin, insani yardımları kısıtlamayı, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi, gıdayı silah olarak kullanmayı bırakması gerekiyor. Artık masum canlar yitirilmesin. Barış ortak insanlığımızla başlar. Artık başlaması gerekiyor."
Yardım kuruluşu WCK, "Bu bir trajedi." dediği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları belirtilmişti. Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedilmişti.
Uluslararası yardım kuruluşu, "İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'taki ambara 100 tonluk gıda yardımının bırakılmasının ardından çalışanlarının bulunduğu 2 zırhlı aracın hedef alındığını" duyurmuştu.
Örgüt, saldırının ardından bölgedeki faaliyetlerini durdurdu.
Kar amacı gütmeyen WCK, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.