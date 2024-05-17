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Lahey Uluslararası Adalet Divanı’nda, Güney Afrika'nın İsrail ile ilgili 10 Mayıs tarihli ek geçici tedbir talebine ilişkin duruşma gerçekleşiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

İsrail saldırıları nedeniyle Refah'tan göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 630 bini geçti

Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 630 binden fazla Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
İsrail saldırıları nedeniyle Refah'tan göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 630 bini geçti

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Refah'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 630 bin geçtiği ifade edildi.

Refah'tan zorla göç eden Filistinlilerin Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a gittiği kaydedildi.

Deyr el-Belah'taki koşulların oldukça zor olduğu ve bölgenin Refah'tan gelenlerle birlikte aşırı derecede kalabalıklaştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

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