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Dünya

İsrail saldırıları altındaki Lübnan’da ambulansta dünyaya gözlerini açan Betül bebek, ailesine umut oldu

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki evlerini terk ederek sığınma merkezine yerleşen Harez ailesinin yeni doğan kızları Betül, anne ve babasının içinde yeniden eve dönme umudunu yeşertti.

Stephanie Rady, Gülşen Topçu  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
İsrail saldırıları altındaki Lübnan’da ambulansta dünyaya gözlerini açan Betül bebek, ailesine umut oldu

Beyrut

Lübnan'ın güneyindeki Şakra kasabasındaki evlerini terk edip Sayda'da Lübnan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin barınma merkezine sığınan Emine Harez ve ailesi, kızları Betül'ün doğumuyla hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

Hastaneye giderken ambulansta doğan Betül bebek, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların yaşandığı bir dönemde evlerini terk ederek sığınmacı konumuna düşen ailesinin yüzünü güldürdü.

Ambulansta doğdu

Emine Harez, gece yarısı başlayan sancılarının sabah 06:00 sularında şiddetlendiğini ve doğumun başladığını anlayınca da barınma merkezi yönetimine haber verdiğini söyledi.

Barınma merkezinin ambulans çağırması üzerine Sayda'daki Kassab Hastanesi'ne götürülen Harez, hastaneye varamadan ambulansta doğum yaptı.

Ambulanstaki ilk yardım görevlisi ile hastanedeki doktorların kendisiyle çok ilgilendiğini söyleyen Harez, "Kızım Betül bize büyük umut oldu. İnşallah onun şansına savaştan zaferle çıkarız, sağ salim evimize döneriz. İnşallah tüm Lübnan halkı evlerine döner." temennisinde bulundu.

"Kızımın yeri burası değil"

Doğumda kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Hasan Harez ise kızının evinde değil de savaş ortamında bir barınma merkezinde dünyaya gelmesinin kendisini üzdüğünü belirtti.

Lübnanlı baba, "Evet herkes elinden geleni yaptı, Allah razı olsun ama onun yeri burası değil." dedi.

Hayatında ilk defa bir doğuma tanıklık etti

Betül'ün doğumu, ambulanstaki ilk yardım görevlisi Hamide el-Hüseyin'e de farklı bir heyecan yaşattı.

Anne Harez'in bebeğin başının geldiğini söylediğinde bunun normal bir his olduğunu, hamile kadınların doğum anında böyle hissedebileceğini düşündüğünü anlatan Hüseyin, "Gerçekten de bebeğin başı gelmişti. Hayatımda ilk defa bir bebeği karşımda görüyordum. Çok küçüktü. Hemen elime aldım, biraz ağladı ve sustu. Biraz sırtına vurdum ve tekrar ağladı. Anneye nasıl olduğunu sordum. İyiyim dedi. Sonra hastaneye geldik ve hemşireler anne ve bebeğiyle ilgilendi." diye konuştu.

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