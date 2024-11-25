Dolar
34.58
Euro
36.31
Altın
2,671.23
ETH/USDT
3,474.00
BTC/USDT
98,562.00
BIST 100
9,621.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılıyor Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
logo
Dünya

İsrail, saldırdığı Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin güzergahlarını bombalıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, aralıksız saldırılarına devam eden İsrail'in, Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin güzergahlarını bombaladığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
İsrail, saldırdığı Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin güzergahlarını bombalıyor

Cenevre

CENEVRE (AA) - Llosa, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan Suriye'ye geçişlere ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in Lübnan ile sınır geçişinin Suriye tarafı olan Jounieh bölgesini üçüncü kez bombaladığını kaydeden Llosa, "Büyük hasar, Lübnan'dan kaçan insanların geçmesini neredeyse imkansız hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Llosa, BMMYK personelinin ciddi risklere rağmen o bölgede Suriye'ye geçebilecek kadar sağlıklı kişilere fiziksel olarak yardım etmeye çalıştığını belirtti ancak bazı yaşlıların Lübnan'a geri döndüklerini kaydetti. Llosa, "Onlar, Lübnan'da bombalandı. Kaçmaya çalışırken bombalandı." ifadelerini kullandı.

Llosa, çok güçsüz olanlardan bazılarının Lübnan'a geri döndüklerini ve daha fazla bombalamaya maruz kalacaklarını belirtti.

BMMYK Suriye Temsilcisi Llosa, son haftalarda İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'dan yaklaşık 560 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirmişti.

- İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 754 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926’sı kadın ve çocuk, 220’si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 754 kişi öldü, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı
İstanbul'da 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden şüphelinin 3 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
"Mideme dinleme cihazı yerleştirdi" dediği eşini alıkoyan kocaya verilen hapis cezası bozuldu

Benzer haberler

PKK/YPG'li teröristler Bab'da SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu

PKK/YPG'li teröristler Bab'da SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu

İsrail, saldırdığı Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin güzergahlarını bombalıyor

İsrail basınına göre, Netanyahu Lübnan'da ateşkese onay verdi

İsrailli yetkili: Hayfa'da ekonomik durum "zor" ve mağazalar kapalı

İsrailli yetkili: Hayfa'da ekonomik durum "zor" ve mağazalar kapalı
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine çok sayıda şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine çok sayıda şiddetli hava saldırısı düzenledi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet