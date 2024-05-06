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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Refah Sınır Kapısının Filistin tarafındaki yardım depolarına saldırdı

İsrail, Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının Filistin tarafında bulunan yardım depolarına saldırı düzenledi.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
İsrail, Refah Sınır Kapısının Filistin tarafındaki yardım depolarına saldırdı

Gazze

İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle yardım depolarında yangın çıktı ve bazı yardım tırları da saldırıda zarar gördü. Yangın daha sonra kontrol altına alındı.

Mısır merkezli El-İhbariyye kanalı ise yardım depolarında çıkan yangını söndürmeye çalışan Mısır itfaiyesinin görüntülerini paylaştı.

Kanal, depolarda meydana gelen maddi hasara ya da saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Söz konusu saldırı, İsrail'in, Refah'a kara harekatına başlayacağını duyurmasının ardından düzenlendi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

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