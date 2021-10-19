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Dünya

İsrail polisinden Kudüs'te Mevlid-i Nebi kutlamalarına müdahale: 17 yaralı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilere müdahalesinde 17 kişi yaralandı.

Esat Fırat, Muhammed Semiz   | 19.10.2021
İsrail polisinden Kudüs'te Mevlid-i Nebi kutlamalarına müdahale: 17 yaralı

Kudüs

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilerle plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ettiği belirtildi.

Öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden olaylarda 17 Filistinlinin yaralandığı, bu kişilerden 10'unun hastanelere kaldırıldığı, 7’sinin ise olay yerinde tedavi edildiği kaydedildi.

İsrail polisi, öğleden sonra Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir bölgesinin tamamında Filistinli gençlere müdahale etmiş, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkmıştı.

Ayrıca atlı polisler de Filistinli gençleri Eski Şehir çevresinde kovalamıştı.

İsrail polisi 15 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Öte yandan insan hakları savunucusu avukat Nasır el-Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Şam Kapısı çevresinde çıkan olaylarda 15 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını söyledi.

Avde, Selahaddin Caddesi'ndeki İsrail polis merkezinde yaşları 13 ile 15 arasında değişen15 çocuğun gözaltında tutulduğunu ve bunların büyük bir kısmının gözaltına alındıkları sırada darbedildiğini belirtti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mevlit Kandili münasebetiyle düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yapan izcilere ve Filistinli gençlere müdahale etmiş, olaylar akşam saatlerine kadar sürmüştü.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde yaklaşık bir haftadır İsrail polisli ile Filistinli gençler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.

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