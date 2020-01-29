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Dünya

İsrail polisi bir süreliğine Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 2 Filistinli genci "bıçak taşıdıkları" iddiasıyla gözaltına aldı ve Harem-i Şerif'in tüm kapılarını bir süreliğine kapattı.

Mustafa Deveci   | 29.01.2020
İsrail polisi bir süreliğine Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

Kudüs

İsrail polisinden yapılan açıklamada, kimlik bilgileri paylaşılmayan 2 Filistinlinin Mescid-i Aksa'da gözaltına alındığı ve birinin üzerinden bıçak çıktığı öne sürüldü. 

Öte yandan bölgede bulunan AA foto muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarını kapattığını aktardı.

Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılması bölgede gerilime neden oldu, Filistinliler ile İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İsrail polisi yaklaşık 1 saat sonra Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in kapılarını yeniden açtı.


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