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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki İsrailli esirler için "boş yataklarla" sergi

Hamas'ın, 7 Ekim'de Gazze'den düzenlediği saldırılar sırasında esir aldığı İsrailliler için Kudüs Belediyesinin önündeki meydana 230 boş yatak konularak sergi düzenlendi.

Enes Canlı  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki İsrailli esirler için "boş yataklarla" sergi Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Kudüs

Sergi, Gazze'de esir alınan İsraillilerin ailelerine destek amacıyla gerçekleştirilirken meydana farklı şekillerde hazırlanmış yataklar konuldu.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi'nin katılımıyla düzenlenen sergide İsrailliler yatakları inceledi.

İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine, İsrail ordusunun bölgeye yoğun bombardımanı nedeniyle tepki göstermişti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde esir tutulan İsraillilerin aileleri, İsrail ordusunun kara operasyonlarını ve bombardımanı artırdığı Gazze'deki yakınlarının akıbeti konusunda "derin endişelerini" dile getirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede çok tartışılan iki tarafın da tüm esir ve tutukluları serbest bırakması teklifine net yanıt vermemişti.

Ülkede esirlerin yakınlarından bazıları başta olmak üzere farklı gruplar, iki tarafın da tüm esir ve tutukluları serbest bırakması önerisine destek çıkmıştı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, dünkü başyazısında şu ifadelere yer vermişti:

"İsrail, ivedilikle tüm Filistinli güvenlik tutuklusunu serbest bırakmalı, kalabalık morg buzdolaplarını boşaltmalı ve rehineleri evlerine geri döndürmek için gereken her şeyi yapmalı. Hem de hemen, bugün.

Hükümet, rehinelerin geri getirilmesinin en önemli hedefi olduğunu açıklamalı. Devletin 229 kişiyi feda etme yetkisi yok, kimse ona bu yetkiyi vermez."

İsrail ordusu, Gazze'de esir alındığı tespit edilen 229 kişinin ailesine ulaştığını açıklamış, bu sayının artabileceğini bildirmişti.

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