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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırısında ilk kez bir Lübnan askeri öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askerinin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

İdiris Okuduci  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırısında ilk kez bir Lübnan askeri öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefrkilla beldesi yakınında Lübnan ordusuna ait bir noktayı topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail saldırısında 1 askerinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah Hareketi de bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

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