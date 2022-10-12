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Dünya

İsrail ordusunun kuşatma altına aldığı Şuafat Mülteci Kampı'nda sivil itaatsizlik başlatıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı'nda, İsrail ordusunun uyguladığı kuşatmaya tepki olarak sivil itaatsizlik başlatıldı.

Mücahit Aydemir   | 12.10.2022
İsrail ordusunun kuşatma altına aldığı Şuafat Mülteci Kampı'nda sivil itaatsizlik başlatıldı

KUDÜS

Şuafat Mülteci Kampı'nda yaşayanlar, 8 Ekim'de İsrail ordusuna ait kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir polisin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail'in 4 gündür kampa kuşatma uygulamasına karşı açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, Şuafat Kampı sakinleri, bir araya gelerek süresiz sivil itaatsizlik eylemi başlatmaya karar verdi.

"İnsanlık onuru adına" başlatılan sivil itaatsizlik eylemi kapsamında, kamptaki tüm okulların askıya alınması, çarşamba günü iş yerlerinin kapatılması ve işçilerin greve gitmesi kararlaştırıldı.

Sivil itaatsizlik eyleminin, İsrail'in kampa uyguladığı kuşatma sona erene kadar sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen "doğal bir tepki" olduğunu belirtmişti.

Saldırganı arama çalışmalarını 4 gündür sürdüren İsrail askerleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirdi.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı kuşatma günlük hayatı felç etti. Kamp sakinleri kuşatmayı "toplu cezalandırma" olarak nitelendiriyor.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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