Dolar
33.75
Euro
37.36
Altın
2,503.12
ETH/USDT
2,600.00
BTC/USDT
58,835.00
BIST 100
10,054.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CerModern'de "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nde konuşuyor. P Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırılarında 9 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırılarında 9 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki "Avusturya Binaları" bölgesinde internet dağıtım noktası yakınında toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralanan oldu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini bombaladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Karapınar'da 2 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç'tan, 7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet: İsrail katliamlarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü

Gazze'deki hükümet: İsrail katliamlarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü

İsrail'in, Philadelphi Koridoru'nda "askeri varlığını" sürdürme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi

İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırılarında 9 Filistinli öldü

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardım görevlilerini de öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardım görevlilerini de öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte
İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 8 aylık bebek öldü

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 8 aylık bebek öldü
Gazzeli kadın, İsrail saldırılarında ölenler için yıkılan evlerin molozlarından kabir hazırlıyor

Gazzeli kadın, İsrail saldırılarında ölenler için yıkılan evlerin molozlarından kabir hazırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet