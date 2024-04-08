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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus kentindeki caddelerden onlarca ceset toplandı

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklardan onlarca ceset toplandı.

Mohamed Majed, Mahmut Geldi  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus kentindeki caddelerden onlarca ceset toplandı

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusu tarafından öldürülerek cadde ve sokaklarda bırakılan cesetler Refah kenti ve Deyr el-Belah bölgesindeki hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Han Yunus kentinin farklı noktalarından 56 Filistinlinin naaşı toplandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'ta öldürerek cadde ve sokaklarda bıraktığı cansız bedenlerden bazılarının çürümeye yüz tuttuğunu belirtti.

İsrail ordusunun çekilmesinden sonra caddelerden toplanan cesetlerin bazılarının sokak hayvanları tarafından parçalandığına işaret eden görgü tanıkları, Filistinlilere ait bazı cesetlerin ise İsrail tankları altında ezildiğini aktardı.

Han Yunus kentinde İsrail'in çekilmesinin ardından toplanan cesetlere ilişkin Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı ve önceki gece buradan tamamen çekildiği, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği aktarılmıştı.

İsrail ve uluslararası medyada, bu adımın, ateşkesin ve esir değişimi anlaşmasının imzalanması konusunda ABD'nin baskısı sonucu atıldığına ilişkin haberler yer almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 207 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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