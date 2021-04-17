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Dünya

İsrail ordusundan Gazze'de bazı hedeflere hava saldırısı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerinde açık alanları hedef aldı.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 17.04.2021
İsrail ordusundan Gazze'de bazı hedeflere hava saldırısı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail tarafından da saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde yayımladığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail yerleşim birimlerine doğru roket atıldığını duyurmuştu.

Gazze tarafından ise söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.

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