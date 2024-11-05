Dolar
34.30
Euro
37.55
Altın
2,741.12
ETH/USDT
2,458.00
BTC/USDT
70,199.00
BIST 100
8,618.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimine düzenlenen saldırıyı üstlendi

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ahmet Karaahmet, Mustafa Deveci  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimine düzenlenen saldırıyı üstlendi

İdlib

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, "İsrail, Humus ilinin güneyindeki Kusayr​​​​​​​ ilçesinde sanayi bölgesi ile sivil yerleşim yerindeki bazı binalara saldırı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu saldırıyı üstlendi

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla, bugün öğleden sonra Kusayr ilçesine düzenlenen hava saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Hava kuvvetlerince düzenlendiği söylenen saldırıda, "Hizbullah'a ait silah depolarının" hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, dün de Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde birkaç noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Bu saldırıyı da üstlenen İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını" hedef aldığını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldıran şüphelilerden 10'u tutuklandı
Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Bakan Işıkhan: Yıl sonuna kadar 2 bine yakın sağlık hizmeti sunucusunu denetlemiş olacağız
İstanbul'da hava muhalefeti vapur seferlerini etkiliyor
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı

Benzer haberler

İsrail Meclisi, Arap öğretmenlerin uyarıda bulunulmadan kovulmalarına izin veren yasayı onayladı

İsrail Meclisi, Arap öğretmenlerin uyarıda bulunulmadan kovulmalarına izin veren yasayı onayladı

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimine düzenlenen saldırıyı üstlendi

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı

Belçikalı akademisyenler, ülkedeki eğitim kurumlarını İsrail'i boykot etmeye çağırdı

Belçikalı akademisyenler, ülkedeki eğitim kurumlarını İsrail'i boykot etmeye çağırdı

BM Filistin Özel Raportörü Albanese: “(İsrail’in Gazze’deki saldırıları) Buna ‘savaş’ demeyin. Bu bir soykırım”

BM Filistin Özel Raportörü Albanese: “(İsrail’in Gazze’deki saldırıları) Buna ‘savaş’ demeyin. Bu bir soykırım”
Amerikalı siyaset bilimci Mearsheimer: Gazze'deki soykırım nedeniyle Demokratlara oy vermeyeceğim

Amerikalı siyaset bilimci Mearsheimer: Gazze'deki soykırım nedeniyle Demokratlara oy vermeyeceğim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet