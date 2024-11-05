İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimine düzenlenen saldırıyı üstlendi
İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İdlib
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, "İsrail, Humus ilinin güneyindeki Kusayr ilçesinde sanayi bölgesi ile sivil yerleşim yerindeki bazı binalara saldırı düzenlendi." ifadesi yer aldı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusu saldırıyı üstlendi
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla, bugün öğleden sonra Kusayr ilçesine düzenlenen hava saldırısının sorumluluğunu üstlendi.
Hava kuvvetlerince düzenlendiği söylenen saldırıda, "Hizbullah'a ait silah depolarının" hedef alındığı ileri sürüldü.
İsrail ordusu, dün de Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde birkaç noktaya hava saldırısı düzenlemişti.
Bu saldırıyı da üstlenen İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını" hedef aldığını iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.