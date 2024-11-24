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Dünya

İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi'ndeki yüzlerce Filistinliyi yerinden etti

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki yüzlerce Filistinliyi yerinden etti.

Hosni Nedim, Ekrem Biçeroğlu  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi'ndeki yüzlerce Filistinliyi yerinden etti

Gazze

İsrail'in göçe zorladığı yüzlerce Filistinli aile, Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kalıp yürüyerek Gazze kentinin orta ve güney bölgelerine gitti.

Soğuyan havanın yaşadıkları zor şartları daha da derinleştirdiği ve karanlıkta göç etmek zorunda kalan Filistinli aileler, İsrail ordusunca yerlerinden edilirken yanlarına ancak küçük valizler ve battaniye alabildi.

Filistinliler, yakıt kıtlığı ve İsrail ordusunun çeşitli bölgelerdeki kara saldırılarında binlerce sivil aracı imha etmesi nedeniyle ulaşım araçlarını kullanamadığı için yürümek zorunda kalıyor.

İsrail ordusu dün Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilere, buranın "tehlikeli bir savaş bölgesi" olduğunu belirterek, saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilerin "hemen güneye doğru ilerlemesi"ni istemişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 120 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 44 bin 176'ya yükseldiği bildirilmişti.

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