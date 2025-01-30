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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü saldırılar kapsamında Filistinlilere ait bir evi yıktığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenleyerek Filistinli Cemal Ebu Heniyye'nin ailesine ait 3 katlı evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Ebu Heniyye, Ağustos 2024'te İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve mülteci kampını 4 gündür kuşatmaya devam ediyor.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu bölgede evlere sık sık baskınlar yaptığını, altyapıyı tahrip ettiğini, Filistinli yüzlerce aileyi de zorla yerinden ettiğini aktarıyor.

İsrail'in 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e taşıdığı saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun 21 Ocak'ta Cenin kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılar ise 10. gününde devam ediyor. İsrail'in Cenin'e saldırılarında şu ana kadar 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Cenin'deki saldırıları kapsamında Filistinlileri yerinden ederek yaklaşık 100 evi yıktı.

Görgü tanıkları da İsrail'in, İHA'ların hava desteğinin yanı sıra Cenin'e takviye kuvvet gönderdiğini ifade etti.

İsrail'in dün Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 892 Filistinli hayatını kaybetti.

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