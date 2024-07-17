Dolar
33.09
Euro
36.27
Altın
2,459.12
ETH/USDT
3,410.70
BTC/USDT
64,376.00
BIST 100
11,134.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldede Hizbullah'a ait altyapı ile füze rampasının savaş uçaklarıyla bombalandığını bildirdi.

Zein Khalil, Halime Afra Aksoy  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu

Israel

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Bint Cubeyl'deki Aytarun beldesinde Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Mercaiyun'daki Rab Selasin beldesinde de Hizbullah'a ait füze fırlatma rampasının vurulduğu kaydedildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde de İsrail ordusunun güneydeki Aytarun ile Taybe beldelerine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği aktarıldı.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, gün içerisinde Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, son dönemde savaşın eşiğine gelinen Lübnan Hizbullahı ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirterek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." demişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
Türkiye ve Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında niyet beyanı imzalandı
Bakan Fidan: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor
Tunceli'de aşırı rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu

Refah Sınır Kapısı’nın kapanmasının ardından tedavi olamadığı için ölenlerin sayısı 292’ye yükseldi

ABD: Gazze sahiline kurulan yüzer iskele görevini tamamladı

BM'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına tepki

BM'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına tepki
İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki saldırısında 3 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki saldırısında 3 Filistinli öldü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in Gazze'de yaptığı toplu cezalandırmadır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in Gazze'de yaptığı toplu cezalandırmadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet