İsrail ordusu, karadan saldırı başlattığı Lübnan'da 7 askerinin daha öldüğünü açıkladı
İsrail ordusu, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da ikisi yüzbaşı olmak üzere 7 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını bildirdi.
Ankara
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde yaşanan çatışmada 5 askerin öldüğü, birisi subay olmak üzere 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.
Yine Lübnan'ın güneyindeki iki ayrı olayda 2 askerin öldüğü, 2'sinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.
Ölen askerlerden ikisinin yüzbaşı rütbesinde olduğu kaydedildi.
Bu olaylarla birlikte İsrail işgalinin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 8'e yükseldi.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Hizbullah Sözcüsü Afifi: Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdük
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki iki beldede yaşanan doğrudan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.
Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde basın toplantısı düzenledi.
Dahiye'de 150'den fazla gazetecinin katıldığı basın açıklamasında Afifi, "Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdük." dedi.
İsrail'in ölen askerlerini duyurmadığını belirten Afifi, "Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde." ifadesini kullandı.
Afifi, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de hedef aldığı binalarda hiçbir silahın bulunmadığını söyledi.
Hizbullah: Lübnan'ın güneyine sızmaya çalışan İsrail askerlerini hedef aldık
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait birliklerin Yarun beldesinin ormanlık alanından sızmaya çalıştığı belirtildi.
Hizbullah mensuplarının, sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerini "özel patlayıcılarla" hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinden ölenlerin olduğu ve tümünün isabet alındığı ifade edildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesinde bir tıp merkezini hedef alması sonucu aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının saldırısında Ayterun beldesindeki sağlık merkezi tamamen yıkıldı.
İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.