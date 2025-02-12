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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Tubas

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Akkabe beldesinde 2 evi kuşattı.

Burada 2 Filistinliyi gözaltına alan ve beldedeki iş yerlerinde arama ile baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, Tubas kenti çevresinde de asker konuşlandırdı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.

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