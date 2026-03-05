İsrail ordusu, İran’dan yeni misilleme saldırısı başlatıldığını duyurdu
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni hava saldırısı dalgası başlatıldığını açıkladı.
Ankara
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın düzenlediği misilleme saldırılarını engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
İç Cephe Komutanlığı’nın tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu.
İran'ın düzenlediği son misilleme, bugün gerçekleştirdiği 7. dalga füze saldırısı oldu.
İsrail basını, İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı misillemesi nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını aktardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İran basını: Savaşın başından beri ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ateşlendi
İran, ABD-İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ile 2 binden fazla kamikaze insansız hava aracı ateşlediğini duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının ismi açıklanmayan askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ile 2 binden fazla kamikaze insansız hava aracı ateşledi.
Karşı saldırıların yaklaşık yüzde 40'ının İsrail'deki hedeflere, yüzde 60'ının ise Amerikan hedeflerine yapıldığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin kara işgaline hazırlıklı olduklarını belirtti
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda, İran'a yönelik ABD ile İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erakçi, İran'ın olası bir ABD kara işgaline hazırlıklı olduğunu, Washington'la herhangi bir müzakereyi reddettiklerini belirtti.
ABD'nin olası kara işgalinden korkup korkmadığı sorulan Erakçi, "Hayır, onları bekliyoruz. Çünkü onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur." dedi.
Erakçi, İran'daki bir okula düzenlenen saldırıda 171 kız çocuğunun hayatını kaybettiğine dikkati çekerek bu saldırıdan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.
Bu süreçte müzakere ve ateşkes talebinde bulunmadıklarını söyleyen Erakçi, Haziran 2025'teki saldırılara atıfta bulunarak, "Daha önceki seferde ateşkesi isteyen İsrail'di. 12 gün boyunca onların saldırganlığına direndikten sonra koşulsuz ateşkes istediler." ifadelerini kullandı.
Erakçi, nükleer müzakerelerin ortasında ülkesine saldırıldığına işaret ederek "Gerçek şu ki, ABD ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Özellikle de bu yönetimle. Geçen yıl ve bu yıl iki kez müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar." ifadesini kullandı.
"Bu savaşın kazananı yok." diyen Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in yerine yeni birinin seçilmesi konusunda ise "anayasal süreci" takip etmek durumunda olduklarını, çatışmalar nedeniyle bu sürecin uzayabileceğini kaydetti.
Netanyahu'dan İran'a saldırıların devam edeceği mesajı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların "başarılı" olduğunu iddia ederek saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.
İsrail’in güneyindeki Ovda Askeri Hava Üssü’nü ziyaret eden Başbakan Netanyahu, İran'a düzenledikleri saldırıların “tarihi nitelikte” olduğunu ileri sürdü.
İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüklerini belirten Netanyahu, “Bu başarılar önemli ancak yapılacak daha çok iş var.” dedi.
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran’a saldırıları şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidi
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk aşamasının sona erdiğini ve şiddetlenerek devam edeceğini ileri sürdü.
Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı görüntülü mesajda, ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.
Saldırıların bir sonraki aşamaya geçtiğini ve saldırıları şiddetlendireceklerini öne süren Zamir "Elimizde, açıklamayı düşünmediğim başka sürpriz hamleler de var.” dedi.
Zamir, İsrail savaş uçaklarının 5 binin üzerinde mühimmatla İran’a 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.
İran'daki hava savunma sistemlerinin yüzde 80’ini imha ettiklerini savunan Zamir, balistik füze rampalarının da yüzde 60'ından fazlasını yok ettiklerini öne sürdü.
Kuveyt ordusu, hava sahasındaki füze ve İHA'lara müdahale ettiğini açıkladı
Kuveyt ordusunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiği belirtildi.
Kuveyt ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahale ettiği kaydedildi.
Füze ve İHA'ların etkisiz hale getirilmesi sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı ancak nereden atıldıklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İran ordusu: Erbil'deki Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla vurduk
İran Kara Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri, Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan güçlerinin karargahına İHA'larla saldırı düzenledi.
Saldırıda hedeflere önemli hasar verildiği öne sürüldü.
Irak, Necef'teki “havadan indirme” olayına açıklık getirilmesini istedi
Irak, Necef Çölü'ne başka güç tarafından havadan indirme yapıldığı yönünde gelen bilgiler üzerine ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'a protesto notası verdi ve açıklama talep etti.
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak resmi ajansı INA’ya konuya dair açıklama yaptı.
Muhammedavi, Necef Çölü ve Kerbela sınırı yakınında bazı kişiler ve hareketlilik olduğuna dair ihbarlar aldıklarını belirtti.
"Konuyu araştırmak için Kerbela Operasyonlar Komutanlığına bağlı 3 alaydan oluşan bir güç hazırlandı." diyen Muhammedavi, "Gücümüz havadan yoğun ateşe maruz kaldı. Olayda bir asker şehit oldu, iki kişi yaralandı." dedi.
Tüm bölgelerde, özellikle çöl alanlarında güvenlik güçlerinin konuşlandırılması ve devriyelerin yoğunlaştırılması talimatı verildiğini aktaran Muhammedavi, şunları kaydetti:
"Görünüşe göre bir güç, keşif yapıyor ya da cihazlar yerleştirmeye çalışan başka bir güce destek veriyordu. Irak’ın çıkarına hizmet etmeyen ve güvenliğini bozan hiçbir gücün sahada bulunmasına izin vermeyeceğiz.
Yaşanan olay haince ve korkakça bir eylemdir. Koordinasyon veya izin olmadan gelen bir güç tarafından gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Koalisyon’a protesto notası verildi ve açıklama talep edildi."
Irak ordusu, dün ülkenin Necef ile Kerbela vilayetleri arasındaki bölgeye düzenlenen hava saldırısı ve ateş açılması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin yaralandığını açıklamıştı.
Açıklamada saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmemişti.
Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan fırlatılan 13 balistik füze ve 4 İHA'ya müdahale edildi
Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 insansız hava aracıyla (İHA) ülkeye saldırı düzenlendiğini, bunlardan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının bugün öğlen saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada İran’dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 İHA'yla ülkeye saldırı düzenlendiği, bunlardan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.
Savunma Bakanlığının açıklamasında, 1 balistik füzenin Katar’ın kara sularına düştüğü, 4 insansız hava aracının ise başarıyla etkisiz hale getirildiği ve saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Katar'a yönelik her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.
BAE'de hava savunma sistemi tarafından vurulan İHA'nın parçaları 6 kişiyi yaraladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava aracının (İHA) parçaları 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Abu Dabi Basın Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, hava savunma sisteminin bir İHA'yı engellediğini ve hava aracından saçılan parçaların, Abu Dabi sanayi şehri ICAD 2'de iki noktaya düştüğü aktarıldı.
Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu, Pakistan ve Nepal uyruklu 6 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığı kaydedildi.
Bahreyn: İran’dan atılan 75 füze ile 123 iHA etkisiz hale getirildi
Bahreyn ordusu, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından ülkelerine yönelik İran kaynaklı saldırılar kapsamında hava savunma sistemlerinin, 75 füze ve 123 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin "İran’dan peş peşe gerçekleştirilen saldırı dalgalarına karşı aktif bir şekilde mücadele ettiği" belirtildi.
Açıklamada, saldırılar başladığından bu yana 75 füze ve 123 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.
Halka, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve dikkatli olunması çağrısı yapılan açıklamada, zarar gören bölgelerden uzak durulması, şüpheli cisimlere yaklaşılmaması ve askeri operasyonların fotoğraflanmasından kaçınılması uyarısında bulunuldu.
Ordu, balistik füze ve İHA saldırılarının sivil ve özel alanlara zarar verdiğini, bunun uluslararası hukuku ihlal anlamına geldiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca, İran'ın saldırılarını rastgele gerçekleştirdiği ve bunun bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğu kaydedildi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.