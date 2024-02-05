Dolar
30.65
Euro
33.09
Altın
2,039.79
ETH/USDT
2,287.90
BTC/USDT
42,519.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'deki Deyr el-Belah'ta son 24 saatte 30 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, güvenli olduğunu iddia ettiği Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta işlediği katliamda 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gülşen Topçu  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İsrail ordusu, Gazze'deki Deyr el-Belah'ta son 24 saatte 30 Filistinliyi öldürdü

İstanbul

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'ta sivillerin evlerine hava saldırısı düzenlediği ve yine aynı bölgedeki bir camiyi bombaladığı ifade edildi.

Açıklamada İsrail'in, güvenli olduğunu iddia ettiği ve insanları göçe zorladığı bu bölgede son 24 saat içinde düzenlenen bu saldırılarda 30 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Bunun, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, bu korkunç katliamdan ve Filistin halkına karşı işlenen suçlardan İsrail'in yanı sıra uluslararası hukuka, insancıl hukuka ve tüm anlaşmalara aykırı olan bu katliamlara yeşil ışık yakan uluslararası camia ile ABD yönetiminin sorumlu olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşının ve akan kanın durdurulması için özgür dünyanın ülkelerine acil müdahale çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Milli Savunma Komisyonu, KKTC'deki Kapalı Maraş'ta incelemelerde bulundu
Ulusal ve uluslararası medya mensupları Kahramanmaraş'ta tamamlanan TOKİ konutlarını gezdi
Zeytinburnu'nda kurusıkı tabancayla havaya ateş eden motosikletli tutuklandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye'de defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze'deki Deyr el-Belah'ta son 24 saatte 30 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'deki Deyr el-Belah'ta son 24 saatte 30 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 17 haftadır kısıtlıyor

İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinliler, İsrail askerlerinin uyguladığı işkenceyi anlattı

İsrail ordusu Gazze'de 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı

İsrail ordusu Gazze'de 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı
İsrail güçleri Filistinli gönüllü sağlık çalışanını darbederek gözaltına aldı

İsrail güçleri Filistinli gönüllü sağlık çalışanını darbederek gözaltına aldı
İsrail ordusu, son 24 saatte 38 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, son 24 saatte 38 askerinin yaralandığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet