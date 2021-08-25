Dolar
8.38
Euro
9.86
Altın
1,791.69
ETH/USDT
3,233.30
BTC/USDT
48,954.00
BIST 100
1,453.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail ordusunun, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Ali Semerci   | 25.08.2021
İsrail ordusu Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

Kudüs

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, "İsrail'in uyguladığı abluka ve Gazze'nin yeniden inşası dosyasını oyalamasını" protesto için İsrail sınırında düzenlenen gösteriye katıldı.

Görgü tanıklarından ve sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericilerden birkaçının gerçek mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sınırda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 Filistinlinin katıldığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun sınırdaki tel örgüye yaklaşan Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 706 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması kapsamında Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı
Bakan Koca 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı: Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum
Türkiye'de 19 bin 970 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail ordusu Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail ordusu Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi