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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını genişlettiğini duyurdu

İsrail ordusu, saldırılarını Gazze'nin kuzeyinde sıkı kuşatma uyguladığı Beyt Hanun'un batısına doğru genişlettiğini açıkladı.

Burak Dağ  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını genişlettiğini duyurdu

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kfir Tugayı'nın Beyt Hanun'un batısına kaydırıldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıları Beyt Hanun'un batısına genişletme kararının "bölgede terör altyapılarının varlığına ilişkin istihbaratın ardından" alındığı öne sürüldü.

İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Kfir Tugayı Beyt Hanun'un batısına girmeden önce hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bölgeyi hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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