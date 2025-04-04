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Dünya

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor

İsrail ordusu, Filistin halkını yeniden göçe zorlayan tahliye uyarıları ve şiddetlendirdiği saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıkladı.

Muhammed Emin Canik  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor Fotoğraf: Saeed Mohammed/AA

İstanbul

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarını genişlettiğini belirtti.

Adraee, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinde "kontrolünü derinleştirmek ve tampon bölgeyi genişletmek amacıyla çalışmalara başladığını" aktardı.

Bölgedeki Filistin halkına yaptığı tahliye uyarısına değinen Adraee, Şucaiyye'de İsrail ordusunun Hamas mensuplarıyla çatıştığını iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgeleri için yayımladığı tahliye uyarılarıyla bölgedeki Filistin halkını göçe zorluyor.

Adraee, dün, "şiddetli saldırılar düzenleyeceklerini" belirterek Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, Cedide, Türkmen mahalleleri ile Zeytun Mahallesinin doğu kesimi için tahliye uyarısı yapmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurmuştu.

Adraee, 31 Mart'ta, Refah kenti ile Han Yunus'un doğusundaki Menara, Kizan en-Neccar bölgelerinde yaşayan Filistinlilere "evlerini derhal boşaltmaları" uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği ve 50 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olduğu saldırılarında hastaneler, barınma merkezleri ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle altyapının tamamına yakını yok olan Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardımların girişinin engellenmesi sebebiyle meydana gelen insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da imkansızlıklar içindeki zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

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