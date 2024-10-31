İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde İHA ile düzenlediği saldırıda Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Ramallah
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'nın meydanına İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Haberde, saldırı sonucu Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri hedef aldığı saldırıda bir gencin ağır yaralandığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.