Dolar
34.26
Euro
37.30
Altın
2,782.36
ETH/USDT
2,648.60
BTC/USDT
72,473.00
BIST 100
9,013.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde İHA ile düzenlediği saldırıda Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Ali Semerci  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde İHA ile düzenlediği saldırıda Filistinli çocuğu öldürdü

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'nın meydanına İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri hedef aldığı saldırıda bir gencin ağır yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 16,4 düştü
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Lübnan'da "savaş suçu içeren" 3 saldırısını belgeledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Lübnan'da "savaş suçu içeren" 3 saldırısını belgeledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde İHA ile düzenlediği saldırıda Filistinli çocuğu öldürdü

Lübnan Başbakanı Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile ateşkes olabileceğini söyledi

ABD'den İsrail hükümetine UNRWA yasağını durdurma çağrısı

ABD'den İsrail hükümetine UNRWA yasağını durdurma çağrısı
Beyaz Saray: İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli

Beyaz Saray: İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli
İsrail işgali altındaki Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı

İsrail işgali altındaki Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet