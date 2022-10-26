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Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 evi yıktı

İsrail ordusu ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda Filistinlilere ait 6 evi yerle bir etti.

Ekrem Biçeroğlu, Qais Omar Darwesh Omar   | 26.10.2022
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 evi yıktı

Eriha

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Eriha kentindeki ed-Duyuk et-Tahta ve Sema Eriha köylerinde yapılan yıkımlarda askeri dozerler kullanıldı.

İkinci Oslo Anlaşması'na göre idare ve güvenliği İsrail'e bırakılan "C Bölgesi"ndeki evlerden birinin yapım aşamasında olduğu, geri kalan 5 evin ise tuğla ve betonarme olarak inşa edildiği belirtildi.

Evlerin, ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldığı kaydedildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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