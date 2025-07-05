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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya heyet gönderme kararı aldığı bildirildi.

Burak Dağ  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor

Kudüs

İsrail basınına konuşan üst düzey yetkili, hükümetin, ABD’nin önerdiği Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine ilişkin dolaylı müzakereler için heyet göndereceğini söyledi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, İsrail heyetinin bu gece ya da yarın Doha’ya gitmek üzere yola çıkabileceği aktarıldı.

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Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail’de bu akşam ABD’nin taraflara sunduğu ateşkes anlaşması teklifini görüşmek üzere güvenlik kabinesinin toplanacağı bildirildi.

Toplantıda, Hamas'ın dün ateşkes anlaşması teklifine ilişkin arabuluculara ilettiği "olumlu yanıtın" da ele alınacağı kaydedildi.

Hamas, dün akşam saatlerinde Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

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