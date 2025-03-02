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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail medyasına göre, Tel Aviv Gazze'ye karşı savaşı yeniden başlatma planı yapıyor

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin bir hafta içinde Gazze Şeridi'ne karşı tansiyonu yükseltme planını devreye sokabileceğini iddia etti.

Said Amori, Mahmut Geldi  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
İsrail medyasına göre, Tel Aviv Gazze'ye karşı savaşı yeniden başlatma planı yapıyor

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'nın bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne karşı "cehennem" olarak nitelendirdikleri planı bir hafta içinde devreye sokabileceği öne sürüldü.

Plan çerçevesinde Gazze Şeridi'nde elektriğin tamamen kesileceği ve kuzeye geçen Filistinlilerin yeniden tehcir edileceği aktarılan haberde, plan çerçevesinde Gazze'ye kapsamlı askeri saldırıların da başlatılacağına işaret edildi.

Haberde, planın Gazze Şeridi'nde önceki hafta ve aylara kıyasla benzeri görülmemiş bir gerilim yaratacağı iddia edildi.

Israel Hayom gazetesindeki haberde de "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik plan kapsamında elektrik ve suyun kesileceği gibi ABD'nin yeni önerisini kabul etmesi yönünde Hamas'a baskı kurmak için suikast operasyonları da olacak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bugün, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibarıyla sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterilmişti.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 günlük sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmişti.

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