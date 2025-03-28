İsrail, mahkumiyetleri biten yaklaşık 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
İsrail hapishanelerinde mahkumiyetleri biten yaklaşık 30 Filistinlinin serbest bırakıldığı ancak sağlık durumlarının kötü olduğunun görüldüğü bildirildi.
Kudüs
Filistin Esirler Cemiyetinin Facebook sayfasından, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapıldı ve sağlık durumlarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.
- İsrail basını, Tel Aviv'i "esirlerin serbest kalmasını sağlayacak" anlaşma için çaba göstermemekle suçladı
- İsrail'de yedek subay ve askerler, ordunun Gazze'de "bocalamaya" başladığını açıkladı
- Filistin Kızılayı, Refah'ta İsrail'in kuşattığı bölgeye girmeyi başardı
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 kişi öldü
Mahkumiyetleri sona eren yaklaşık 30 Filistinlinin serbest bırakıldığı ve bazılarının tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Filistinlilerin bir kısmında özellikle de Megiddo Hapishanesi'nden tahliye edilenlerde uyuz hastalığının görüldüğü belirtildi.
Serbest bırakılanların görünüşlerinin, İsrail hapishanelerinde kendilerine uygulanan benzeri görülmemiş vahşeti bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.
Söz konusu Filistinliler arasında 24 yıl hapis yatan Said Selame'nin olduğu ve bazı tutukluların, serbest bırakılmadan önceki son ana kadar ciddi şekilde darbedildiği aktarıldı.
Filistin Esirler Medya Ofisinden 24 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Gilboa ve Megiddo hapishanelerinde Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasıtlı olarak yaygınlaştırdığı, hatta bu nedenle birçok tutuklunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.