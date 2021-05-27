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Dünya

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu: Mısır, İsrail'i ve Hamas ile Filistin yönetimini Kahire'de görüşmelere çağırdı

Mısır'ın İsrail ile Hamas ve Filistin yönetimini, Gazze Şeridi'ndeki koşulların iyileştirilmesi ve mevcut ateşkesin sağlamlaştırılması gibi konular hakkında görüşmeler yapmaya çağırdığı bildirildi.

Safiye Karabacak   | 27.05.2021
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu: Mısır, İsrail'i ve Hamas ile Filistin yönetimini Kahire'de görüşmelere çağırdı

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Mısır'ın, İsrail, Hamas ve Filistin yönetimini, başkent Kahire'deki görüşmelere katılmaları için davet ettiği kaydedildi.

Görüşmelerin bölgede uzun vadeli ateşkes anlaşmasına varılması, Gazze'nin yeniden imarı ve Hamas'ın esir aldığı belirtilen İsraillilerin iadesi gibi konulara odaklanacağı belirtildi.

Haberde, söz konusu görüşmelerin başlayacağı tarihe ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, Mısırlı bir heyet son günlerde söz konusu öneriyi görüşmek üzere İsrail, Ramallah ve Gazze'de toplantılar düzenledi.

Haberde, İsrail ile Filistinliler arasındaki görüşmelerin Mısır arabuluculuğunda başkent Kahire'de gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesine işaret edilen haberde, ABD'nin de bu temaslara katıldığı belirtildi.

İsrail'in görüşmelere katılması halinde heyete İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat'ın başkanlık edeceğini bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu da İsrail'den küçük bir heyetin gelecek hafta başında Kahire'ye gitmesinin planlandığını açıklamıştı.

İsrail, Hamas ve Filistin yönetimi konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü. İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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