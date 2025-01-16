İsrail kabinesinin Gazze ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi
İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi.
Kudüs/Cenevre
İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile israil arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine İsrail güvenlik kabinesinin bugün toplanacağını duyurdu.
- Hamas ile İsrail arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı
- İsrail'in, ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
- İsrail, Hamas’ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu
- İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ertelemeye devam ediyor
The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinde koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arye Deri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının çözüldüğüne ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.
İsrail Başbakanlık Ofisi bugün gün içinde Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" duyurmuştu.
İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.
İsrail basını, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere diğer ihtilafları müzakere ettiğini yazmıştı.
İsrail ordusu, esir takası anlaşmasının uygulanması için hazırlıklara başladı
Bu arada, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bakanlık ve ordu yetkilileriyle bir toplantı yaptığı bildirildi.
Açıklamada, geri dönenlerin teslim alınması konusunda tüm imkanların seferber edilmesi kararı alınırken İsrail ordusunun, geri dönen esirlere ve ailelerine gerekli tıbbi ve ruhi desteği sağlayacağı kaydedildi.
Lojistik konusunda da bazı birimlerin çalışmalara başlayacağının bildirildiği açıklamada, hızlandırılmış bir operasyonel sürecin yürütüleceği aktarıldı.
İsrail’de ana muhalefet lideri Lapid'ten ateşkes anlaşması için Netanyahu'ya siyasi destek açıklaması
İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu'ya Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe girmesi için siyasi destek verebileceğini duyurdu.
Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı yaptığı açıklamanın ardından Lapid, "Binyamin Netanyahu'ya diyorum ki, korkmayın ya da gözünüzü korkutmayın, esir takası anlaşmasını yapmak için ihtiyacınız olan her türlü siyasi desteği alacaksınız." ifadesini kullandı.
Lapid, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylanması ve uygulanmasının "tüm anlaşmazlıklardan daha önemli olduğunu" savundu.
Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini duyurmuştu.
Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullanmıştı.
İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.
İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin iktidarda kalabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Netanyahu'nun iktidar koalisyonu mevcut tabloda 68 milletvekili tarafından destekleniyor.
İsrail’de Lapid’in liderliğini yaptığı ana muhalefet partisi Gelecek Var, Meclis’te 24 milletvekiliyle temsil ediliyor.
DSÖ'den İsrail kabinesine "Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylayın" çağrısı
İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya varıldığını hatırlatan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu haberi büyük bir rahatlamayla karşılıyoruz ancak çatışmada ölenler için çok geç geldiği için de üzgünüz." dedi.
Ghebreyesus, anlaşma henüz onaylanmadığı için ihtiyatlı olduklarını ifade ederek, "Anlaşma 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek olsa da her iki taraf ateşkese bağlıysa bu, hemen başlamalı. İsrail kabinesini anlaşmayı onaylamaya ve tüm tarafları anlaşmaya saygı göstermeye ve uygulamaya çağırıyoruz." diye konuştu.
DSÖ'nün, Gazze halkının sağlık ihtiyaçlarını şimdi ve anlaşma yürürlüğe girdikten sonra karşılamaya hazır olduğunun altını çizen Ghebreyesus, Gazze'nin sağlık sisteminin yeniden inşasını desteklemeye kararlı olduklarını kaydetti.
Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin yarısından azının işlevsel durumda olduğunu vurgulayarak, "Çatışma başladığından beri söylediğim gibi, en iyi ilaç barıştır. Barış herkesin çıkarınadır." dedi.
İsrailli aşırı sağcı gruplar, Gazze'de ateşkese karşı protesto düzenledi
Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınında toplanan aşırı sağcı gruplar, İsrail bayraklarının yanı sıra "Zafere evet, boyun eğmeye hayır", "Her teröristin başına bir kurşun", "Sinvar da bir anlaşmayla çıktı", "Bugün serbest bırakılan esir yarının teröristi" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, anlaşma karşıtı sloganlar attı, burada kurulan sahnede hükümetten ve özellikle de koalisyon ortağı aşırı sağ partilerden ateşkes anlaşmasını onaylamamasını talep etti.
Protestocular, anlaşmayla serbest bırakılacak Filistinli esirleri temsilen, yüzleri maskeli, elleri kanlı şekilde, Filistin geleneksel atkısı "kufiyye"nin yanı sıra Hamas ve Fetih hareketinin bayraklarını taşıdı.
Gösteri nedeniyle çevrede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı şoförler, göstericilere korna çalarak tepki gösterdi. İsrail polisinin buradaki göstericilere müdahale etmemesi dikkati çekti.
Öte yandan, bir grup gösterici, şehrin ana arterlerinden Begin Caddesi'ne yürüdü. Kentin ana caddesini bir süre trafiğe kapatan göstericiler, bölgeden geçen bazı Arap sürücülerin araçlarına saldırdı.
Aşırı sağcı İsraillilerin saldırısından kaçmaya çalışan bir şoförün aracı, polis tarafından durduruldu. Arap şoför, kelepçelenerek gözaltına alındı.
İsrail polisi, göstericilere müdahale ederek yolu trafiğe açtı.
İsrail'de aşırı sağcı partiler, Gazze'de ateşkes sağlanmasına itiraz ederken, buraya saldırıların devam etmesi gerektiğini savunuyor.
Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, anlaşmanın onaylanması ve uygulanması durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.