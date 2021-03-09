Euro
9.07
Dolar
7.62
BIST 100
1,549.15
Altın
1,715.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ile Rum kesimi, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı gaz sahalarına ilişkin mutabakata vardı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail, Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarını aşan tartışmalı gaz rezervlerinin ticari kullanımıyla ilgili görüşmelerin başlamasına yönelik bir mutabakata vardı.

Muhammet İkbal Arslan   | 09.03.2021
İsrail ile Rum kesimi, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı gaz sahalarına ilişkin mutabakata vardı

Lefkoşa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınındaki habere göre, İsrail'in Yishai gaz sahası sınırı ile GKRY'nin tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde yer alan Afrodit gaz sahasının sınırıyla çakıştığı gerekçesiyle yaşanan ve 9 yıldır devam eden anlaşmazlığın ardından taraflar arasında mutabakata varıldı.

Varılan mutabakat, Rum Enerji Bakanı Natasa Pilides ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz tarafından açıklandı.

Rum Bakan Pilides, yaptığı açıklamada, açık denizlerdeki kaynaklarla ilgili 9 yıllık çıkmazın çözülmesi adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Steinitz'in ziyareti sırasında sorunu çözmek için bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktaran Pilides, projede yer alan şirketlere yönergelerin aktarılacağını belirtti.

Pilides, çerçevenin hazırlanacak ortak bir metinle açıklanacağını ve 9 yıllık görüşmelerin ardından bu noktaya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti.

İsrailli Bakan Steinitz de Rum kesimine "yararlı" bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Sonunda, yıllar süren, sonu gelmeyen ve yararsız müzakerelerin ardından önemli bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi

Benzer haberler

İsrail ile Rum kesimi, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı gaz sahalarına ilişkin mutabakata vardı

İsrail ile Rum kesimi, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı gaz sahalarına ilişkin mutabakata vardı

AB 'aşı milliyetçiliği' suçlamasını reddetti

İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Türkiye ile iş birliğine hazırız

İsrailli Bakan'dan 'İran saldırırsa karşılık veririz' açıklaması

İsrailli Bakan'dan 'İran saldırırsa karşılık veririz' açıklaması
Haredi Yahudilerine sorduk: Koronavirüs tedbirlerine ve aşısına neden karşısınız?

Haredi Yahudilerine sorduk: Koronavirüs tedbirlerine ve aşısına neden karşısınız?
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı