Dolar
32.15
Euro
34.92
Altın
2,353.88
ETH/USDT
3,967.10
BTC/USDT
70,573.00
BIST 100
10,656.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray takım kafilesi, 24. şampiyonluk kutlaması için Galatasaray Lisesi’nden Rams Park’a hareket ediyor.
logo
Dünya

İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirildi. İsrail basını çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü iddia etti.

Bekir Aydoğan, Hamdi Yıldız  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı

İstanbul/Kahire

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.

Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Mısır Ordusu: Refah sınırında açılan ateş sonucu bir güvenlik personeli hayatını kaybetti

Mısır Askeri Sözcüsü Garib Abdulhafız, X resmi hesabından Refah Sınır Kapısı yakınlarında sabah çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Abdulhafız, Refah sınır hattında bölgenin güvenliğinden sorumlu bir güvenlik personelinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olaya ilişkin açıklamada, Abdulhafız, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili makamlar üzerinden soruşturmayı yürüttüğünü vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Refah'a saldırısını kınadı
Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Üniversitelilerin arama kurtarma yarışması yeni gönüllüler yetişmesini sağlıyor

Benzer haberler

BM yetkilisi Lazzarini: Refah'tan gelen görüntüler, Gazze'nin yeryüzünün cehennemi olduğunun kanıtı

BM yetkilisi Lazzarini: Refah'tan gelen görüntüler, Gazze'nin yeryüzünün cehennemi olduğunun kanıtı

Uluslararası STK'lerden ortak çağrı: BMGK, UAD'nin kararlarının uygulanmasını sağlamalı

Refah'taki Kuveyt Hastanesinin 2 personeli, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot: Hamas gücünü yeniledi, mücadele uzun yıllar sürebilir

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot: Hamas gücünü yeniledi, mücadele uzun yıllar sürebilir
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı

İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet