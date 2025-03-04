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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail iç istihbarat teşkilatı, 7 Ekim soruşturmasında başarısızlığını kabul etti

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin soruşturma ile kurumun "başarısız olduğunu" kabul etti.

Burak Dağ  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
İsrail iç istihbarat teşkilatı, 7 Ekim soruşturmasında başarısızlığını kabul etti

Kudüs

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Şin-Bet, 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin kapsamlı soruşturmasının özetini kamuoyu ile paylaştı.

Haberde, soruşturma sonucunun Şin-Bet'in 7 Ekim’de "başarısız olduğunu" ortaya koyduğu belirtildi.

Şin-Bet'in 7 Ekim’deki "Aksa Tufanı" saldırısına karşı uyarıda bulunma konusunda "başarısız olduğunu" belirten soruşturma sonucunda, "Organizasyonel başarısızlıklar derinlemesine incelendi, dersler çıkarıldı ve çıkarılmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Şin-Bet'e göre, 7 Ekim "başarısızlığının" sebeplerinden biri hükümetin Gazze politikası

The Times of Israel'in haberine göre soruşturma, Şin-Bet’in 7 Ekim saldırısında başarısızlık göstermesinin, kurum içinden ve dışından kaynaklanan sebepleri olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, İsrail ordusu ile sorumlulukların net olmayan bir biçimde paylaşılması, hükümetin yıllar boyunca Gazze'de izlediği politika ve kurumun yapısının "Hamas gibi ordu benzeri bir düşmana karşı koymak için uygun olmaması" gibi dış unsurlar, söz konusu başarısızlıkta etkili oldu.

İsrail iç istihbarat teşkilatının odak noktasının "terör saldırılarını engellemek" olduğunu ortaya koyan soruşturma sonuçlarında, teşkilatın yöntemlerinin de söz konusu saldırılara karşı uygulanamayacağı belirtildi.

Şin-Bet'ten orduyla istihbarat koordinasyonunda eksiklik itirafı

İsrail'in "Eriha Duvarı" adını verdiği, 7 Ekim'deki kapsamlı saldırı planı olduğu ileri sürülen belgenin birkaç yıl önceden ele geçirilmesine rağmen "doğru şekilde ele alınmadığı" ve sözde saldırı planının, ordu ve Şin-Bet tarafından önden hazırlanacak bir "senaryoya dönüştürülmediği" vurgulandı.

Şin-Bet soruşturmasında, 6-7 Ekim gecesi boyunca "bilginin ele alınması ve istihbaratın entegrasyonu" ve İsrail ordu istihbaratıyla birlikte çalışma yönünde eksiklikler olduğuna işaret edildi.

Öte yandan Şin-Bet’in Hamas'ın Batı Şeria’ya yoğunlaşmaya çalıştığı yönünde değerlendirme yaptığı ve Gazze Şeridi’ne örülen bariyer duvarların gücü ve İsrail ordusunun karşılık verme kabiliyeti konusunda "yanlış bir anlayışa" sahip olduğu vurgulandı.

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