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Lübnan Hizbullahı’nın olası hedeflerinden İsrail'in Hayfa kentinden yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail heyeti, Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen esir takası müzakereleri için Mısır'a gidecek

İsrail heyetinin bu sabah Lübnan Hizbullahı ile yaşanan gerilime rağmen Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılacak müzakerelere katılmak amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İsrail heyeti, Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen esir takası müzakereleri için Mısır'a gidecek

Ankara

İsrail basınında çıkan haberlerde, Kahire'deki müzakerelere dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da aralarında bulunduğu İsrail heyetinin katılacağı belirtildi.

Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen Barnea ve Bar'ın da aralarında olduğu heyetin ilerleyen saatlerde Kahire'ye hareket edeceği kaydedildi.

Kahire'deki müzakerelere Barena ve Bar'ın yanı sıra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de katılması bekleniyor.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

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