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Dünya

İsrail hapishanesinde ölen Filistinli doktorun ailesi uluslararası soruşturma istiyor

Gazze'de görevi başındayken alıkonulan ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Adnan el-Berş'in (50) ailesi İsrail'in otopsi talebini reddederken uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

Ramzi Mahmud, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İsrail hapishanesinde ölen Filistinli doktorun ailesi uluslararası soruşturma istiyor

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mayıs'ta hayatını kaybeden Filistinli doktorun ölümüyle ilgili iç soruşturma açtığını ve otopsi istediğini ancak ailesinin bunu reddettiğini söyledi.

Berş, amcasının oğlunun Gazze'de görevi başındayken alıkonulması ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili ailesinin uluslararası soruşturma açılmasını istediğini belirtti.

Filistin Esirler Cemiyetinden 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden alıkonulan Berş'in İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Berş'in Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde başka meslektaşlarıyla Aralık 2023'te alıkonulduğu bildirilen açıklamada, "Filistinli ilgili makamlardan alınan bilgiye göre Berş, 19 Nisan'da İsrail'in Ofer Hapishanesinde şehit oldu ve cenazesi hala teslim edilmedi." ifadeleri kullanılmıştı.

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