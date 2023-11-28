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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Enes Canlı  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Quds

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