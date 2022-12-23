Dolar
18.68
Euro
19.82
Altın
1,796.90
ETH/USDT
1,219.90
BTC/USDT
16,846.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Paris'te, bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi
logo
Dünya

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri protestolarına müdahale eden İsrail güçleri, 5 Filistinliyi yaraladı.

Qais Omar Darwesh Omar, Gülşen Topçu   | 23.12.2022
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum ile Nablus'a bağlı Usarin, Beyt Decen ve Beyta beldelerinde düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murat Şetivi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kefr Kaddum'daki göstericilere müdahalesinde 4 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise Usarin beldesindeki müdahalede 1 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Beyt Decen ve Beyta'da da çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği aktarıldı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı Filistinliler her hafta cuma günü protestolar düzenliyor.

İsrail güçleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta deniz kenarındaki restoranın balkonu çöktü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı
Emine Erdoğan: Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi gelecek nesillere miras kalacak
Fethiye’de kaçak yapı yıkımları sürüyor

Benzer haberler

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı

Lapid'den Netanyahu'nun kabinesi için "İsrail'in en fanatik hükümeti" eleştirisi

Eco Wave Power Üst Yöneticisi Braverman'a göre Türkiye dalga enerjisinde cazip bir ülke

"Tarihi Belgeler Işığında Kudüs ve Mescid-i Aksa" konulu panel düzenlendi

"Tarihi Belgeler Işığında Kudüs ve Mescid-i Aksa" konulu panel düzenlendi
Sanatını Kudüs’e adayan Filistinli ressam: Şihab Kavasimi

Sanatını Kudüs’e adayan Filistinli ressam: Şihab Kavasimi
İsrail'de Netanyahu hükümeti kurduğunu Cumhurbaşkanı'na bildirdi

İsrail'de Netanyahu hükümeti kurduğunu Cumhurbaşkanı'na bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet