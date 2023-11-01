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Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da düzenledikleri baskınlarda biri engelli 4 Filistinliyi öldürdü.

Mücahit Aydemir  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 4 Filistinliyi öldürdü

Kudüs

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da düzenledikleri baskınlarda biri engelli 4 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerinde baskınlarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, İsrail güçlerinin Cenin’de sabaha karşı düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

AA muhabirine konuşan Cenin’deki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kenti silahlı insansız hava aracı ile havadan bombaladığını aktardı.

İşgal güçleri, Cenin baskını sırasında iş makineleri ve buldozerler vasıtasıyla yolları bozmaya ve Filistinlilerin özel mülklerine zarar vermeye devam etti.

İsrail askerlerine karşı Filistinli gençler direniş gösterdi, çıkan kargaşada başından yaralanan Filistinli bir genç hastaneye kaldırıldı.

Tulkerim kentinde de Mecdi Avad adlı 65 yaşındaki engelli bir Filistinlinin, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, işgal güçlerince düzenlenen baskınlarda El Halil kentinde 4, Beyt Lahim'de 3, Tulkerim'de de daha önce serbest bırakılan 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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