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Dünya

İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 30 Filistinliyi yaraladı.

Awad Rjoob, Abdelbasset Zeghibi, Muhammed Emin Canik, Enes Canlı  | 19.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

Ramallah

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na temmuz ayından sonra düzenlediği yaklaşık bir saat süren bu en şiddetli baskında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 30 Filistinliyi de farklı derecelerde yaraladı.

Baskına helikopterler eşlik etti

Baskına helikopterlerin eşlik ettiği, İsrail özel kuvvetlerinin mülteci kampındaki bir evi kuşattığı belirtildi.

Yaralanmaların, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) kampta toplanan Filistinlilerin yakınında patlaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise detay verilmeden İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na "operasyon düzenlediği" ifade edildi.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi de kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerine yoğun ateş açıldığını ancak askerler arasında herhangi bir yaralanmanın bildirilmediğini aktardı.

"İsrail'in saldırganlığı tüm bölgede şiddet ve gerilimin tırmanmasına neden olacak"

Cenin Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli direnişçilerin, kampa baskın düzenleyen İsrail askerleri ile çatıştığı belirtildi.

Açıklamada, direnişçilerin, açtıkları yoğun ateş ve patlayıcılarla İsrail güçlerini hedef aldığı aktarıldı.

Cenin Kampı Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da direnişçilerin, baskında İsrail güçlerine mukavemet gösterdiği ve İsrail ordusuna ait bir buldozeri patlayıcılarla hedef aldığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin Cenin, Gazze ve ülkenin çeşitli bölgelerinde Filistin halkına karşı işlediği suçları kınadı.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in Gazze, Cenin ve Filistin'in diğer şehirlerinde halkımıza yönelik devam eden saldırganlığı tüm bölgede şiddet ve gerilimin tırmanmasına neden olacak." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin Cenin ve Gazze'de öldürdüğü Filistinlilere işaret eden Ebu Rudeyne, bu olayların kapsamlı bir çatışmaya doğru gittiğini ve bunun sorumlusunun İsrail makamları olduğunu vurguladı.

Ebu Rudeyne, ABD'ye seslenerek, "ABD yönetimi, İsrail'in öldürme, yıkım ve toprak hırsızlığındaki ısrarı yüzünden bölgenin patlamanın eşiğine geldiğinin çok iyi bir şekilde farkına varmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail hükümetinin uygulamalarına işaret eden Ebu Rudeyne, "İsrail'de aşırı sağcı hükümetin izlediği siyaset, kimseye güvenlik ve istikrar getirmeyecektir." ifadesini kullandı.

Ramallah'ta Cenin Mülteci Kampı'na destek gösterileri

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'ın merkezinde gençlik gruplarının çağrısıyla onlarca kişi sokağa döküldü.

Filistinliler, Cenin Mülteci Kampı ile dayanışma ve ulusal birlik çağrısı içeren sloganlar attı.

Patlayıcı yüklü "intihar" tipi küçük İHA kullanıldı

Baskın sırasında İsrail askerlerinin, isabet ettiği yerde infilak eden patlayıcı yüklü "intihar" tipi küçük İHA kullandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun Cenin baskınında, İslami Cihad Hareketi'ne mensup 2 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu mülteci kampından çekildiği sırada, zırhlı bir aracın el yapımı patlayıcı ile hedef alındığı belirtildi.

Sosyal medyada, yaşanan patlamaya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cenin Mülteci Kampı İsrail ordusunun hedefinde

Cenin Mülteci Kampı son yıllarda İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad gibi fraksiyonların silahlı kanatlarının Cenin içinde tek şemsiye altında, birlikte hareket ettiği biliniyor.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 150 bin Filistinli mültecinin yaşadığı kampta altyapı büyük zarar görmüştü.

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