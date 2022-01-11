Dolar
13.84
Euro
15.73
Altın
1,815.42
ETH/USDT
3,248.00
BTC/USDT
42,900.00
BIST 100
2,046.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden Filistinli öğrencilere müdahale etti, 5 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

Esat Fırat   | 11.01.2022
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti

Kudüs

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etmek için Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 5 kişi plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, dün Birzeit Üniversitesi kampüsüne baskın düzenlemiş biri yaralı olmak üzere 5 Filistinli öğrenciyi gözaltına almıştı.

Filistin'in en köklü eğitim kurumlarından Birzeit Üniversitesinde yaklaşık 15 bin öğrenci öğrenim görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz
Avrupa İlaç Ajansı: Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden endemiye götürebilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı
Rusya'daki Omicron vakaları üç kat arttı
Araştırmaya göre Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip

Benzer haberler

İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti

İsrail: Lübnan ya da Gazze ile çatışmak zorunda kalabiliriz

İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şeyh Cerrah Mahallesi'ne provokatif ziyaret

İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şeyh Cerrah Mahallesi'ne provokatif ziyaret
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı
Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında

Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında