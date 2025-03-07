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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da camilere baskın yaparak birini ateşe verdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki camilere baskın yaparak Nablus kentindeki Nasır Camisini ateşe verdi.

07.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
İsrail güçleri Batı Şeria'da camilere baskın yaparak birini ateşe verdi

Nablus

İsrail güçlerinin yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine engel olması nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı.

07.03.2025

Saldırı nedeniyle camideki imam odası tamamen yandı ve iç mekanda ciddi hasar meydana geldi.

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