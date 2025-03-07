İsrail güçleri Batı Şeria'da camilere baskın yaparak birini ateşe verdi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki camilere baskın yaparak Nablus kentindeki Nasır Camisini ateşe verdi.
Nablus
İsrail güçlerinin yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine engel olması nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı.
Saldırı nedeniyle camideki imam odası tamamen yandı ve iç mekanda ciddi hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.