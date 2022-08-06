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Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 19'u İslami Cihad Hareketi mensubu 20 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 06.08.2022
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı

Kudüs

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gözaltı operasyonlarının İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'le (Şabak) iş birliği içinde yapıldığı belirtildi.

Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad Hareketine mensup olmak üzere 20 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin sorgulanmak üzere güvenlik merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde saldırı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle 30 hedefi vurduğunu ve Gazze'den İsrail'e doğru 160 füze fırlatıldığını açıklamıştı.

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait uçak ve tanklar, "roket fırlatma üniteleri, altı silah üretim atölyesi ve İslami Cihad gözlem noktaları" olduğu gerekçesiyle Gazze içinde 30 noktayı vurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail'in dünkü saldırılarında İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

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