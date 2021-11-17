Dolar
10.45
Euro
11.83
Altın
1,863.48
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,692.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 17.11.2021
İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 12 kişinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, Doğu Kudüs'ün İseviyye ile Silvan mahallelerinde de 2 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 vakalarının arttığı Güney Kore'de 'hatırlatma dozu' uygulamasına hız verilecek
Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

İsrail güçleri Kudüs’te Filistinlilere ait 3 yapıyı yıktı

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen devlet hayali neden gerçekleşmedi?

Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen devlet hayali neden gerçekleşmedi?
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı