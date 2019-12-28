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Dünya

İsrail Filistinlilerin Kudüs'te oy kullanması talebine cevap vermeyecek

İsrail, Filistin yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmasıyla ilgili talebine hiçbir şekilde cevap vermeme kararı aldı.

Gülşen Topçu   | 28.12.2019
İsrail Filistinlilerin Kudüs'te oy kullanması talebine cevap vermeyecek

Kudüs

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, İsrail yönetimi, üst düzey birimlerde yapılan tartışmaların ardından, Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin verilmesi konusunda Filistin yönetiminden yapılan talebe olumlu ya da olumsuz hiçbir karşılık vermeme kararına vardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının yeni bir şey getirmediğini söyledi.

Ahmed, Filistin yönetiminin bu karara vereceği cevaba ilişkin konuşmak için erken olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Aralık'ta, İsrail'in, Kudüs'teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmalarına izin vermemesi durumunda seçime gidilmeyeceğini belirtmişti.

İsrail, 1996'da olduğu gibi 2005 ve 2006'da gerçekleştirilen Filistin seçimlerinde de uluslararası baskı nedeniyle Kudüs'teki Filistinlilerin oy kullanmasına izin vermişti. 

Gazze'den BM'ye İsrail'e baskı yapma çağrısı

Öte yandan Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler'e (BM), insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiği Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu. 

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den, 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı tamamen kaldırması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiğini belirten Hudari, "İsrail ablukası ahlaki değil. Abluka insanlık dışı olup uluslararası hukuk ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm ilkeleriyle çelişiyor." ifadelerine yer verdi.

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